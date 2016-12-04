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Программа развития ВСУ обеспечит совместимость с НАТО - Муженко

Воскресенье, 4 декабря 2016, 01:18

Генеральный штаб завершил разработку Государственной программы развития Вооруженных Сил Украины на период до 2020 года и передал его на рассмотрение Кабинета министров.

Об этом заявил начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал армии Украины Виктор Муженко в интервью Укринформу.

"Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины завершил работу над проектом Государственной программы развития Вооруженных Сил Украины на период до 2020 года и передал его на рассмотрение Кабинета министров. Далее эта государственная программа будет представлена в Совет национальной безопасности и обороны Украины и Администрации Президента Украины", - сказал он.

По словам Муженко, этот документ имеет целью реализацию уже принятых стратегических решений.

"Он определяет задачи и мероприятия, направленные на плановое приобретения Вооруженными Силами возможностей для эффективного реагирования на угрозы национальной безопасности в военной сфере, включая вопросы обороны границ, защиты суверенитета и территориальной целостности. Значительная составляющая программы - это последовательное движение к переходу Вооруженных Сил Украины на евроатлантические стандарты", - отметил начальник Генштаба.

Он подчеркнул, что основные усилия на этом направлении направлены на достижение полной совместимости частей и подразделений ВС Украины с силами Североатлантического альянса.

"Понятно, что членство в НАТО - это вопрос политический. Мы свою задачу видим в решении практических вопросов в подготовке войск, в адаптации путей и способов их применения с нормами и правилами, которые существуют в странах НАТО. Главная цель этих усилий - достичь полной совместимости украинских частей и подразделений с силами Альянса. Это абсолютно реальная перспектива", - заявил генерал.

Государственная программа направлена на реализацию пяти стратегических целей, определенных Стратегическим оборонным бюллетенем Украины.

"Речь идет, прежде всего, о создании эффективной системы управления Вооруженными Силами, об усовершенствовании системы оборонного планирования, приобретения Вооруженными Силами необходимых возможностей, создание единой системы логистики и тылового обеспечения, а также, что очень важно с учетом боевого опыта, совершенствование системы медицинского обеспечения Вооруженных Сил . Еще одно масштабное и важное направление, которое отражено в программе - это профессионализация украинской армии и системное развитие службы в военном резерве", - пояснил начальник Генерального штаба.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Вооруженные силыНАТОГенштабМуженко
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