Китай заявил протест Трампу за его разговор с лидером Тайваня

Министерство иностранных дел КНР направило Дональду Трампу официальный протест в связи с телефонным разговором, который состоялся у избранного американского президента с лидером Тайваня Цай Инвэнь.

Об этом пишет BBC.

Китай рассматривает Тайвань не как суверенное государство, а как собственную провинцию, и выступает против официальных контактов между другими государствами и Тайванем.

С 1979 года в США действует закон об отношениях с Тайванем. Закон закрепляет сотрудничество США и Тайваня во многих сферах, но не предусматривает общепринятых дипломатических отношений, и поэтому сам факт такого разговора стал заметным политическим событием.

Как сообщило государственное китайское агентство "Синьхуа", Пекин призвал США "тщательно и надлежащим образом относиться к тайваньскому вопросу во избежание ненужных осложнений в американо-китайских отношениях".

Министр иностранных дел Китая Ван И назвал состоявшийся телефонный разговор "дешевым фокусом Тайваня".

В заявлении группы, которая занимается вопросами передачи власти в США, говорится, что Трамп во время телефонного разговора обсудил с Цай Инвэнь "тесные связи в сфере экономики, политики и безопасности".

В команде избранного президента также сообщили, что в январе этого года Дональд Трамп поздравлял Цай Инвэнь с избранием на пост президента Тайваня.

Уходящая американская администрация заявила, что состоявшийся у Трампа разговор не служит сигналом каких-либо изменеий в политике США. По сведениям американских СМИ, в Белом доме узнали о звонке уже после того, как он состоялся.

Представительница Трампа также заявила, что он "прекрасно осведомлен" о политике США в отношении Тайваня.