Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Китай заявил протест Трампу за его разговор с лидером Тайваня

Воскресенье, 4 декабря 2016, 01:52

Министерство иностранных дел КНР направило Дональду Трампу официальный протест в связи с телефонным разговором, который состоялся у избранного американского президента с лидером Тайваня Цай Инвэнь.

Об этом пишет BBC.

Китай рассматривает Тайвань не как суверенное государство, а как собственную провинцию, и выступает против официальных контактов между другими государствами и Тайванем.

С 1979 года в США действует закон об отношениях с Тайванем. Закон закрепляет сотрудничество США и Тайваня во многих сферах, но не предусматривает общепринятых дипломатических отношений, и поэтому сам факт такого разговора стал заметным политическим событием.

Как сообщило государственное китайское агентство "Синьхуа", Пекин призвал США "тщательно и надлежащим образом относиться к тайваньскому вопросу во избежание ненужных осложнений в американо-китайских отношениях".

Министр иностранных дел Китая Ван И назвал состоявшийся телефонный разговор "дешевым фокусом Тайваня".

В заявлении группы, которая занимается вопросами передачи власти в США, говорится, что Трамп во время телефонного разговора обсудил с Цай Инвэнь "тесные связи в сфере экономики, политики и безопасности".

В команде избранного президента также сообщили, что в январе этого года Дональд Трамп поздравлял Цай Инвэнь с избранием на пост президента Тайваня.

Уходящая американская администрация заявила, что состоявшийся у Трампа разговор не служит сигналом каких-либо изменеий в политике США. По сведениям американских СМИ, в Белом доме узнали о звонке уже после того, как он состоялся.

Представительница Трампа также заявила, что он "прекрасно осведомлен" о политике США в отношении Тайваня.

Темы: КитайСШАТрамп
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
Китай
Китайцы хакнули электронную почту госорганов в Европе - Microsoft
РФ вышла на первое место в мире по импорту автомобилей из Китая – Bloomberg
Нефть дешевеет на фоне ожидания новых данных из Китая и США
Последние новости
01:42
В Одессе прогремели взрывы
01:36
На востоке страны объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВоздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
Все новости...
Реклама: