В ОАЭ инциировали создание фонда защиты культурного наследия в зонах конфликтов

Франция, Объединенные Арабские Эмираты и почти 40 других стран и международных организаций решили создать фонд для защиты культурного наследия от действий экстремистов и вооруженных конфликтов.

О создании фонда было объявлено в конце двухдневной конференции в Абу-Даби, которая проходила под эгидой ЮНЕСКО и была созвана по инициативе кронпринца шейха Мохаммеда Заида аль-Нахайяна и президента Франции Франсуа Олланда, пишет DW.com.

"Конфликты наносят непоправимый вред ценным объектам наследия в Сирии, Ираке, Мали и многих других странах", - говорится в заявлении о создании фонда руководителя ведомства по вопросам туризма и культуры Абу-Даби Мохаммеда аль-Мубарака.

Франсуа Олланд на конференции, говоря о действиях экстремистов отметил, что "такой фанатизм является атакой на цивилизации и тем самым на единство человечества".

Средства фонда планируется использовать для создания "безопасных гаваней" для сохранения памятников культурного наследия, которым угрожает опасность из-за конфликтов, а также для их транспортировки и восстановления. Франция уже пообещала предоставить фонду 30 млн долларов США.

Напомним, по оценкам, на восстановление руин древней Пальмиры, которые были разрушены и повреждены джихадистами "Исламского государства", может потребоваться до пяти лет.