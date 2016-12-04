АТО: 1 военный ранен в Авдеевке
За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб, один получил ранения.
Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге в воскресенье.
"За сутки в результате боевых действий погибших украинских военнослужащих не было, однако один боец получил ранения. Это произошло в Авдеевке", - сказал он.
По словам Мотузяника, на Луганском направлении за прошедшие сутки зафиксировано 14 обстрелов, 6 из которых с применением тяжелого вооружения.
На Донецком направлении - 5 обстрелов, 1 из них минометный.
Представитель Минобороны по вопросам АТО отметил, что боевики значительно снизили количество обстрелов на Мариупольском направлении. Здесь за сутки зафиксировали 7 обстрелов, из которых 2 с применением тяжелого вооружения.
Украинская правда