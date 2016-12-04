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АТО: 1 военный ранен в Авдеевке

Воскресенье, 4 декабря 2016, 11:47

За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб, один получил ранения.

Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге в воскресенье.

"За сутки в результате боевых действий погибших украинских военнослужащих не было, однако один боец получил ранения. Это произошло в Авдеевке", - сказал он.

По словам Мотузяника, на Луганском направлении за прошедшие сутки зафиксировано 14 обстрелов, 6 из которых с применением тяжелого вооружения.

На Донецком направлении - 5 обстрелов, 1 из них минометный.

Представитель Минобороны по вопросам АТО отметил, что боевики значительно снизили количество обстрелов на Мариупольском направлении. Здесь за сутки зафиксировали 7 обстрелов, из которых 2 с применением тяжелого вооружения.

Украинская правда

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Темы: АТО
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