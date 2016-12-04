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В МИД не знают о тайных договоренностях по Донбассу

Воскресенье, 4 декабря 2016, 12:24
В МИД не знают о тайных договоренностях по Донбассу

В МИД Украины опровергают существование каких-либо негласных договоренностей в ходе минского переговорного процесса по урегулированию ситуации на Донбассе.

"МИД ничего не известно о существовании каких-либо тайных договоренностей в рамках Минского формата", - сказала спикер МИД Марьяна Беца на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" о якобы существовании тайных договоренностей в рамках Минского формата.

"Если существуют какие-то тайные договоренности, то и выполняться они должны тайно. А это по определению невозможно, поскольку в Минских договоренностях речь идет о деоккупации Донбасса, о судьбе миллионов украинцев и будущем Украины как государства", - отметила она.

Беца напомнила, что открытость Минского процесса обеспечивается активным участием в нем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и ее Специальной мониторинговой миссии (СММ).

"Если бы существовали тайные договоренности, тогда зачем заявлять о совместной работе над Дорожной картой (последовательностью) выполнения Минских договоренностей и констатировать отсутствие прогресса в ее согласовании по результатам последних переговоров министров иностранных дел Украины, ФРГ, Франции и РФ в "нормандской формате" 29 ноября", - добавила спикер МИД Украины.

Как сообщалось, в субботу в эфире канала "112 Украина" лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко обвинила президента Петра Порошенко в подписании секретных документов в рамках Минских договоренностей.

"Я думаю, это выборы при любых обстоятельствах, принятие изменений в Конституцию об особом статусе Донбасса, не прекращая там войны, и на самом деле легализация оккупации и замороженного или полузамороженного конфликта", - сказала Тимошенко.

Темы: МИДМинские соглашения
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