В аннексированном Крыму ждут немецких бизнесменов с инвестициями

В аннексированном Россией Крыму ожидают немецких бизнесменов, которые приедут "с перспективными инвестиционными проектами".

Об этом заявил назначенный российскими властями вице-премьер крымского "правительства" Георгий Мурадов, пишет РИА Новости.

"Бизнесмены из Баварии собираются еще раз к нам приехать. Они предложили интересные проекты, такие как переработка подсолнечника в подсолнечное масло ... Кроме этого - создание предприятия по производству специальных шлангов, используемых для капельных систем орошения", - заявил Мурадов.

По его словам, визит делегации ожидается в декабре.

Сообщается, что за последнее время полуостров посетили несколько делегаций иностранных государств, в том числе "группы итальянских, немецких и американских политиков и общественных деятелей".