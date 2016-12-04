Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В ОБСЕ рассказали, как боевики мешают мониторить разведения сил у Станицы

Воскресенье, 4 декабря 2016, 14:09
В ОБСЕ рассказали, как боевики мешают мониторить разведения сил у Станицы

Боевики препятствуют наблюдательной миссии ОБСЕ осуществлять мониторинг процесса разведения сил и средств на участках разведения в районе н.п. Станица Луганская. 

Об этом говорится в отчете миссии.

"В ночь на 1 декабря камера СММ, установленная вблизи участка разведения сил и средств в районе пгт Станица Луганская зафиксировала применение минометов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия. В 22:14 камера зафиксировала взрыв, оцененный как разрыв минометной мины, вблизи местности, соответствующей местонахождению позиции "ЛНР" на мосту южнее реки (в пределах участка разведения сил и средств). Взрыв в 23:27 был оценен как разрыв минометной мины вблизи местности, соответствующей местонахождению позиции "ЛНР" (за пределами участка разведения сил и средств)", - сообщили в миссии.

Еще два взрыва были зафиксированы в 00:30 и в 00:37 вблизи местности, соответствующей местонахождению передовой позиции ВСУ неподалеку от разрушенной части моста (в пределах участка разведения сил и средств).

В 00:40 камера зафиксировала вспышку, по оценкам, в результате взрыва неопределенного происхождения (вне поля зрения камеры), в районе, который соответствует местонахождению передовой позиции ВСУ в пределах участка разведения сил и средств.

"В ночь на 1 декабря наблюдение с помощью камеры СММ в Станице Луганской неоднократно ограничивалось из-за того, что на объектив камеры наводили луч прожектора из района примерно в 1,4 км на юг (по оценкам, с позиции "ЛНР")", - заявили в миссии ОБСЕ.

Сообщается, что луч прожектора наводили на камеру в шести отдельных случаях (продолжительностью по 10-15 минут) в период с полуночи до восхода солнца.

Миссия также продолжает осуществлять мониторинг отвода вооружения, предусмотренного Комплексом мероприятий и меморандумом.

Украинская правда

Темы: ДонбассОБСЕ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
01:42
В Одессе прогремели взрывы
01:36
На востоке страны объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВоздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
Все новости...
Реклама: