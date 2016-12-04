Дом депутата Котвицкого обстреляли из гранатомета

В ночь на воскресенье неизвестные из гранатомета обстреляли дом народного депутата Игоря Котвицкого ("Народный фронт") в пос. Высокий Харьковской области.

"Мы расцениваем это преступление, как покушение на жизнь и здоровье депутата Верховной Рады, а также как давление и попытки запугать не только лично Котвицкого, но и всех членов нашей команды", - говорится в заявлении Харьковского "Народного фронта".

Авторы документа также требуют раскрыть преступление в кратчайшие сроки и предоставить Котвицкому госохрану.

"Надеемся, что правоохранительные органы приложат максимум усилий, чтобы это преступление было раскрыто в ближайшее время, а виновные понесли наказание по всей строгости закона. Кроме того, обращаем внимание президента Украины на данный случай и требуем от Генеральной прокуратуры как можно быстрее раскрыть это преступление и предоставить государственную охрану Игорю Котвицкому как народному депутату Украины", - говорится в заявлении.

По информации отдела коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, сообщение о происшествии поступило в Харьковский отдел полиции в 2.00 воскресенья.

Пострадавших в результате происшествия нет. Информация о нем внесена в Журнал единого учета правонарушений.

Как известно, Специализированная антикоррупционная прокуратура с 31 декабря 2015 года осуществляет процессуальное руководство по делу о незаконном обогащении нардепа от "Народного фронта" Игоря Котвицкого - соратника и бизнес-партнера главы МВД Арсена Авакова.

Дело было объединено с другим - от 23 сентября 2015 года, расследование которого осуществляло МВД под руководством Авакова.

НАБУ расследует вывод более 40 млн долларов за границу летом 2015 года Котвицким. Доступ к ряду счетов и банковских документов по этому делу НАБУ получило решению суда.

Аваков утверждает, что Котвицкий вывел $40 млн за границу законно.

Как известно, в декларации 2015 года Котвицкий задекларировал 66 774 867 гривен совокупного дохода. В поданной Котвицким е-декларации за 2016 года нардеп сообщал о приобретении дорогой одежды и аксессуаров общей стоимостью более 0,6 млн гривен за пять единиц.

Интерфакс-Украина