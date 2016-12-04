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Муженко: Угроза агрессии со стороны РФ поступает и с севера, и из Крыма

Воскресенье, 4 декабря 2016, 16:46
Муженко: Угроза агрессии со стороны РФ поступает и с севера, и из Крыма

Угроза масштабной российской агрессии поступает не только с востока Украины, но и с севера, юго-запада и временно оккупированного Крыма, где РФ сосредоточила значительные наступательные возможности.

Об этом в интервью "Укринформу" заявил начальник Генштаба Украины Виктор Муженко.

"Угроза для Украины поступает отовсюду, где есть российские войска. Это не только восток. Мы можем ожидать удара от российских группировок с севера, с запада и с юга, из Крыма, где РФ сосредоточила значительные наступательные возможности", - заявил Муженко.

Он добавил, что в Генштабе реально оценивают эти угрозы военного характера и просчитывают возможные сценарии развития событий в случае масштабной российской агрессии.

"Эти сценарии отрабатываются во время учений, мы учимся мобильной и гибкой обороне, концентрируем усилия на наиболее "опасных" направлениях", - отметил начальник Генштаба.

Также Муженко отметил, что ситуация в армии сейчас в корне отличается от той, которая была в начале вооруженной агрессии РФ.

"Боевой потенциал ВСУ несравненно выше, войска обучены и обеспечены, оснащенные современным оружием и связью, они получили реальный опыт боевых действий. Кроме того, в Украине сейчас уже почти 100 тыс. резервистов оперативного резерва - солдаты и офицеры, которые имеют военный опыт. также идет формирование подразделений территориальной обороны, которые будут находиться в постоянной готовности к организации сопротивления на случай наступления противника. Все это в комплексе делает возможную агрессию РФ бессмысленной", - отметил Муженко.

Как известно, Генштаб ВСУ сформировал 4 батальона по стандартам НАТО.

Ранее Муженко заявлял, что Украина готова к широкомасштабным действиям поддерживаемых Россией сепаратистов на территории страны.

Темы: РосcияКрымДонбасс
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