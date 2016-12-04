Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Воскресенье в зоне АТО: Все обстрелы боевики вели в направлении Мариуполя

Воскресенье, 4 декабря 2016, 18:27

В воскресенье, 4 декабря, в зоне проведения АТО все обстрелы со стороны боевиков произошли на Мариупольском направлении.

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18:00.

По данным штаба, всего в воскресенье состоялось 11 обстрелов.

"Ночь в зоне проведения АТО прошла спокойно, утром оккупанты начали обстрелы позиций ВСУ из минометов в районе Широкино. В течение дня боевики из минометов различных калибров, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия продолжили обстреливать Талаковку, Красногоровку, Марьинку и Широкино", - сообщили в штабе.

Украинская правда

Темы: АТОДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Десять украинцев
Последние новости
01:42
В Одессе прогремели взрывы
01:36
На востоке страны объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВоздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
Все новости...
Реклама: