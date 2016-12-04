Воскресенье в зоне АТО: Все обстрелы боевики вели в направлении Мариуполя

В воскресенье, 4 декабря, в зоне проведения АТО все обстрелы со стороны боевиков произошли на Мариупольском направлении.

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18:00.

По данным штаба, всего в воскресенье состоялось 11 обстрелов.

"Ночь в зоне проведения АТО прошла спокойно, утром оккупанты начали обстрелы позиций ВСУ из минометов в районе Широкино. В течение дня боевики из минометов различных калибров, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия продолжили обстреливать Талаковку, Красногоровку, Марьинку и Широкино", - сообщили в штабе.

Украинская правда