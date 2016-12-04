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В Узбекистане выбирают президента, победу прочат экс-премьеру

Воскресенье, 4 декабря 2016, 20:08

В Узбекистане прошли выборы президента страны.

Как сообщает "Радио Озодлик" - узбекская служба "Радио Свобода", в ЦИК заявили, что выборы прошли без каких-либо нарушений.

Вместе  с тем источники "Озодлик" в различных регионах республики сообщили о том, что на некоторых избирательных участках нарушения все-таки наблюдались.

Законодательный порог явки составляет 33%, по данным ЦИК, на выборах проголосовали 87,8% избирателей, пишет DW.

Результаты выборов будут известны до 14 декабря, а инаугурация может состояться еще в 2016 году.

По сообщению наблюдателей, 4 декабря большинство граждан Узбекистана проявили невероятную политическую активность.

На выборы в Узбекистан ОБСЕ отправила своих представителей, однако их отчетов о голосовании пока нет. Никакие предварительные выборы в Узбекистане не было признано демократическим и справедливым представителями ОБСЕ.

Выборы впервые в истории независимого Узбекистана прошли без Ислама Каримова, который бессменно правил страной в течение 27 лет и умер 2 сентября на 79-м году жизни.

Также впервые Государственное телевидение транслировало выборы президента в режиме онлайн, а на каждом избирательном участке самому старшему и младшему избирателю вручали памятные подарки.

На пост главы государства претендуют 4 кандидата, в том числе - экс-премьер Узбекистана, и.о. главы государства 59-летний Шавкат Мирзияев, которому прочат победу. Он был назначен и.о. после смерти Ислама Каримова вопреки конституционной норме, по которой должность должен временно занять спикер верхней палаты парламента. Мирзияев заявлял о намерении в случае победы в значительной степени продолжить политический курс Каримова.

Среди других кандидатов - провластные Хотамжон Кетмонов (Народно-демократическая партия), Сарвар Отамурадов (Демократическая партия) и Наримон Умаров (Социал-демократическая партия "Адолат").

Темы: виборы
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