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Трамп пригрозил новыми налогами компаниям, переносящим производство за рубеж

Воскресенье, 4 декабря 2016, 20:58

Новоизбранный президент США Дональд Трамп предупредил американские компании, которые переносят свою деятельность за границу, что им грозит 35-процентный налог при попытке продать свою продукцию в США.

Об этом Трамп сообщил в своем Твиттере 4 декабря.

Трамп заявил, что Штаты планируют снизить налоги и упростить условия для бизнеса и подчеркнул, что "любой бизнес, который идет в другую страну, увольняет сотрудников, строит новую фабрику или завод в другой стране, а потом думает, что будет продавать свой продукт назад в США без последствий - ошибается".

"Для таких компаний налог на пересечение границы товаров, произведенных за пределами США, будет на уровне 35%. Этот налог будет бременем для финансовой деятельности, но эти компании будут иметь возможность работать в пределах 50 штатов без всякого налога или тарифа. Имейте это в виду перед тем, как сделаете очень дорогую ошибку", - заявил Трамп и подчеркнул, что Соединенные Штаты "открыты для бизнеса".

Как известно, во время предвыборной кампании Трамп заявлял о намерениях сократить уход корпораций за пределы США и вернуть рабочие места в страну.

Темы: Трампналогибизнес
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