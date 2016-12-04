На конституционном референдуме в Италии высокая активность избирателей

В Италии на референдуме по конституционным изменениям зафиксирована высокая активность избирателей.

По состоянию на 19:00 по местному времени в референдуме приняли участие 57,47% тех, кто имеет право голоса, сообщает Немецкая волна со ссылкой на AP и министерство внутренних дел страны.

Избирательные участки будут работать до 23:00, ожидается, что результаты голосования станут известны уже в ночь на 5 декабря.

В полночь по местному времени запланировано обращение премьер-министра страны Маттео Ренци.

Принять участие в референдуме имели право около 46 млн человек, еще 4 млн эмигрантов могли проголосовать по почте - их голоса должны были поступить до 2 декабря. В случае небольшого преимущества противников или сторонников реформы голоса из-за рубежа могут сыграть важную роль.

Согласно последним опросам, большинство итальянцев намеревались проголосовать на референдуме против правительственной инициативы.

Реформа, от которой зависит дальнейшая карьера Маттео Ренци - он пообещал уйти в отставку, если предложенного им изменения не будут поддержаны - предусматривает сокращение полномочий верхней палаты итальянского парламента и региональных администраций.

27 ноября в Риме прошли многотысячные демонстрации в знак протеста против конституционной реформы, которая выдвинута на голосование во время референдума.