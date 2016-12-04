В очередях на границе с Польшей стоят 900 авто

В пунктах пропуска в очередях на границе с Польшей по состоянию на 22:00 4 декабря стоят 900 автомобилей.

Об этом сообщает Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины.

Так, в ПП "Устилуг" стоят 350 машин, "Краковец" - 200, "Рава-Руська" - 150, "Ягодин авто" - 100, "Угринов" - 60, "Шегини" - 40.

В пунктах пропуска "Смильница" и "Грушев" очередей нет.

На границе с Венгрией в пункте пропуска "Вилок" стоят 20 авто,в других ПП на этом направлении очередей нет.

На границе со Словакией, Румынией и Молдовой очередей нет.