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Премьер-министр Италии Ренци заявил об отставке

Понедельник, 5 декабря 2016, 00:56
Премьер-министр Италии Ренци заявил об отставке

Итальянский премьер-министр Маттео Ренци анонсировал свою отставку после того, как большинство избирателей проголосовали против конституционной реформы.

Об этом сообщает The Washington Post.

"Мне не удалось одержать победу. Мое правительство уходит сегодня в отставку", - заявил Ренци утром в понедельник в правительственном дворце Киджи.

Согласно данным экзит-полов, изменения в конституцию поддержали 42-46% избирателей, против выразились 54-58%.

На референдум был вынесен вопрос об одобрении законопроекта по изменению конституции Италии, в результате которого кардинально меняется политическая система страны: изменяется порядок формирования Сената, сокращается его численность, уменьшаются функции и полномочия, сокращается финансирование.

В результате реформы уменьшились бы полномочия регионов страны: вопросы энергетики, стратегической инфраструктуры и гражданской обороны решались непосредственно президентом.

Ренци ранее обещал уйти в отставку, если изменения не будут поддержаны.

Темы: Италияреферендум
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