Керри посоветовал Трампу обсуждать с Госдепом звонки за границу

Переходной команде избранного президента США Дональда Трампа нелишне было бы обращаться в Госдепартамент, прежде чем беседовать по телефону с зарубежными лидерами.

Об этом завил госсекретарь США Джон Керри в воскресенье, 4 декабря, передает "Укринформ".

"С нами не связывались ни перед одной из таких бесед. Я считаю, что рекомендации экспертов о текущем статусе потенциальной проблемы могли бы быть весьма ценными. Пользоваться этими советами или нет - это уже другой вопрос, но совершенно очевидно, что этого не происходит", - сказал он.

2 декабря Дональд Трамп поговорил с главой Тайваня Цай Инвэнь по телефону, нарушив тем самым ограничения на прямые дипломатические контакты с Тайванем.

После этой беседы Пекин выразил Вашингтону официальный протест.