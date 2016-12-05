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Керри посоветовал Трампу обсуждать с Госдепом звонки за границу

Понедельник, 5 декабря 2016, 04:32

Переходной команде избранного президента США Дональда Трампа нелишне было бы обращаться в Госдепартамент, прежде чем беседовать по телефону с зарубежными лидерами.

Об этом завил госсекретарь США Джон Керри в воскресенье, 4 декабря, передает "Укринформ".

"С нами не связывались ни перед одной из таких бесед. Я считаю, что рекомендации экспертов о текущем статусе потенциальной проблемы могли бы быть весьма ценными. Пользоваться этими советами или нет - это уже другой вопрос, но совершенно очевидно, что этого не происходит", - сказал он.

2 декабря Дональд Трамп поговорил с главой Тайваня Цай Инвэнь по телефону, нарушив тем самым ограничения на прямые дипломатические контакты с Тайванем.

После этой беседы Пекин выразил Вашингтону официальный протест.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАТрамп
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