Премьер-министр Новой Зеландии уходит в отставку

Премьер-министр Новой Зеландии Джон Кей неожиданно заявил об уходе в отставку.

Об этом пишет Reuters.

Новым премьером, вероятно, станет заместитель Кея и министр финансов Билл Инглиш. Решение об этом будет принято 12 декабря на собрании Национальной партии.

Отмечается, что Кей подал в отставку по семейным причинам.

Он заявил, что не смог бы остаться премьер-министром на четвертый срок, если бы правящая партия победила на выборах в 2017 году.

Кей занимает должность премьер-министра Новой Зеландии с 2008 года.