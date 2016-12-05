Премьер-министр Новой Зеландии уходит в отставку
Понедельник, 5 декабря 2016, 05:11
Премьер-министр Новой Зеландии Джон Кей неожиданно заявил об уходе в отставку.
Об этом пишет Reuters.
Новым премьером, вероятно, станет заместитель Кея и министр финансов Билл Инглиш. Решение об этом будет принято 12 декабря на собрании Национальной партии.
Отмечается, что Кей подал в отставку по семейным причинам.
Он заявил, что не смог бы остаться премьер-министром на четвертый срок, если бы правящая партия победила на выборах в 2017 году.
Кей занимает должность премьер-министра Новой Зеландии с 2008 года.