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Премьер-министр Новой Зеландии уходит в отставку

Понедельник, 5 декабря 2016, 05:11

Премьер-министр Новой Зеландии Джон Кей неожиданно заявил об уходе в отставку.

Об этом пишет Reuters.

Новым премьером, вероятно, станет заместитель Кея и министр финансов Билл Инглиш. Решение об этом будет принято 12 декабря на собрании Национальной партии. 

Отмечается, что Кей подал в отставку по семейным причинам.

Он заявил, что не смог бы остаться премьер-министром на четвертый срок, если бы правящая партия победила на выборах в 2017 году.

Кей занимает должность премьер-министра Новой Зеландии с 2008 года.

Темы: премьер
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