В Гане фальшивое посольство США 10 лет выдавало визы

Властями Ганы в столице страны Аккре было обнаружено фальшивое посольство США, выдававшее настоящие, незаконно полученные, визы.

"Им управляло не правительство Соединенных Штатов, а лица из уголовных кругов Ганы и Турции, а также адвокат из Ганы, занимающийся иммиграционным и уголовным правом", - сообщили в Госдепе США.

Псевдопосольство находилось в двухэтажном здании, возле которого висел флаг США, а в здании – портрет президента Барака Обамы. Под управлением уголовной группировки "учреждение" проработало 10 лет, 3 раза в неделю.



Роли консула и рядового сотрудника исполняли два турка, владеющие английским и датским языками. В "посольстве" выдавали фальшивые документы и свидетельства о рождении, а также полученные мошенническим путем визы США за $6 тыс.



По итогам проведенных обысков были изъяты поддельные индийские, южноафриканские и шенгенские визы и 150 паспортов 10 разных стран.



В Госдепартаменте не уточнили, каким именно образом удавалось получать настоящие американские визы.

"Интерфакс-Украина"