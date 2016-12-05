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В Гане фальшивое посольство США 10 лет выдавало визы

Понедельник, 5 декабря 2016, 06:38

Властями Ганы в столице страны Аккре было обнаружено фальшивое посольство США, выдававшее настоящие, незаконно полученные, визы.

"Им управляло не правительство Соединенных Штатов, а лица из уголовных кругов Ганы и Турции, а также адвокат из Ганы, занимающийся иммиграционным и уголовным правом", - сообщили в Госдепе США.

Псевдопосольство находилось в двухэтажном здании, возле которого висел флаг США, а в здании – портрет президента Барака Обамы. Под управлением уголовной группировки "учреждение" проработало 10 лет, 3 раза в неделю.

Роли консула и рядового сотрудника исполняли два турка, владеющие английским и датским языками. В "посольстве" выдавали фальшивые документы и свидетельства о рождении, а также полученные мошенническим путем визы США за $6 тыс.

По итогам проведенных обысков были изъяты поддельные индийские, южноафриканские и шенгенские визы и 150 паспортов 10 разных стран.

В Госдепартаменте не уточнили, каким именно образом удавалось получать настоящие американские визы.

"Интерфакс-Украина"

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Темы: США
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