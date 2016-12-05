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НАПК просит партии отчитаться о расходах и доходах

Понедельник, 5 декабря 2016, 08:54

Национальное агентство по предупреждению коррупции обращает внимание политических партий на необходимость представления отчета об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за IV квартал 2016 году до 9 февраля 2017 включительно.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК в понедельник.

С 2016 года, согласно законодательству, политические партии должны подавать ежеквартальные отчеты об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера.

Сейчас в Украине насчитывается 349 политических партий.

За I квартал 2016 отчеты подало 195 партий, за II квартал – 200, за третий квартал 2016 – 243 политические партии, отмечают в НАПК.

Украинская правда

Темы: НАПК
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