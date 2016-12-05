В НАБУ засекретили информацию о Манафорте и "черной бухгалтерии" ПР

НАБУ отказалось предоставлять любую информацию о роли человека, близкого к избранного президентом Дональда Трампа - Пола Манафорта.

Об этом говорится в ответе на запрос "Украинской правды", который в НАБУ писали почти месяц.

В своем запросе УП спрашивала, обращались ли детективы НАБУ в компетентные органы США о допросе Манафорта по поводу "Черной бухгалтерии" ПР, обращались ли органы США к детективам НАБУ по поводу "черной бухгалтерии" ПР, известно ли детективам, расследуют ли в США причастность Манафорта к черной бухгалтерии в контексте их внутренних расследований.

Однако в ответ на все эти вопросы, в НАБУ "Украинской правде" на целой странице объяснили, что в НАБУ "отсутствуют правовые основания предоставлять запрашиваемую информацию".

Запрос направлялся 7 ноября еще до того, как стало известно, что Трамп победил на выборах.

Манафорт был руководителем избирательного штаба Трампа, однако после того, как стало известно, что Манафорт также получал наличку от ПР, Манафорт сложил с себя полномочия. Однако, он до сих пор остается в команде Трампа.

Оксана Коваленко, УП