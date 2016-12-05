В СБУ надеются на освобождение заложников ОРДЛО до Нового года

Украинские заложники в ОРДЛО могут быть освобождены до Нового года или Рождества.

Об этом сказал 5 декабря в комментарии ЛІГА.net советник главы СБУ Юрий Тандит.

"Мы надеемся, что до Нового года будут освобождены наши заложники. Мы уверены, что Российская Федерация, которая позиционирует себя как правовое государство, сделает все для того, чтобы к Рождеству буду освобождены наши заложники. Мы готовы в любой момент забрать наших ребят. Сделаем все, чтобы провести эту операцию", – заявил Тандит.

По его словам, на выездном всеукраинском заседании совета церквей глава СБУ Василий Грицак обратился к митрополиту Августину, представляющему Украинскую православную церковь Московского патриархата, относительно привлечения церкви к освобождению заложников.

"Если мы сможем хотя бы одного человека освободить, то это будет большая победа. Большое значение для процесса освобождения заложников в данном случае имеют наши западные партнеры, европейские и США, они нам помогают в этом вопросе", – подчеркнул Тандит.

Он добавил, что на сегодняшний день в ОРДЛО официально находится 108 украинских заложников, однако боевики подтверждают только 50 человек.