Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Авианосец РФ, который бомбит Сирию, потерял второй истребитель

Понедельник, 5 декабря 2016, 11:48

Российский истребитель Су-33 с авиакрыла крейсера "Адмирал Кузнецов" потерпел аварию, выкатившись за пределы палубы из-за обрыва троса.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление пресс-службы Минобороны России.

"После выполнения боевой задачи в небе Сирии при совершении посадки на авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" из-за обрыва троса аэрофинишера выкатился за пределы палубы истребитель Су-33", – сообщили в Минобороны РФ.

"Пилот катапультировался, и силами поисково-спасательной службы был сразу доставлен на борт тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". Здоровью летчика ничего не угрожает", – добавили в ведомстве.

"Российская корабельная авианосная группа продолжает действовать в Средиземном море по плану дальнего похода. Полеты палубной авиации продолжаются в соответствии с задачами", – заявили в пресс-службе.

Это второй инцидент с авиакрылом "Адмирала Кузнецова". 14 ноября стало известно об аварии истребителя МиГ-29 при заходе на посадку за несколько километров до авианосца, летчик катапультировался.

Темы: СириявойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
Сирия
В Сирии провели совместную с РФ операцию, чтобы взять под контроль местных вагнеровцев – СМИ
Рада прекратила действие соглашения об экономическом сотрудничестве с Сирией
Турецкая разведка ликвидировала лидера ИГИЛ в Сирии – Эрдоган
Последние новости
01:42
В Одессе прогремели взрывы
01:36
На востоке страны объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВоздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
Все новости...
Реклама: