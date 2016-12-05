Авианосец РФ, который бомбит Сирию, потерял второй истребитель

Российский истребитель Су-33 с авиакрыла крейсера "Адмирал Кузнецов" потерпел аварию, выкатившись за пределы палубы из-за обрыва троса.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление пресс-службы Минобороны России.

"После выполнения боевой задачи в небе Сирии при совершении посадки на авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" из-за обрыва троса аэрофинишера выкатился за пределы палубы истребитель Су-33", – сообщили в Минобороны РФ.

"Пилот катапультировался, и силами поисково-спасательной службы был сразу доставлен на борт тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". Здоровью летчика ничего не угрожает", – добавили в ведомстве.

"Российская корабельная авианосная группа продолжает действовать в Средиземном море по плану дальнего похода. Полеты палубной авиации продолжаются в соответствии с задачами", – заявили в пресс-службе.

Это второй инцидент с авиакрылом "Адмирала Кузнецова". 14 ноября стало известно об аварии истребителя МиГ-29 при заходе на посадку за несколько километров до авианосца, летчик катапультировался.