Украинские пограничники не пустили из Крыма 27 иностранцев

В течение суток украинские пограничники в пункте въезда-выезда "Чонгар" не пропустили 27 иностранцев, которые перед этим незаконно побывали в оккупированном Крыму.



Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы в понедельник.



"Во время мероприятий пограничного контроля сотрудники Госпогранслужбы установили, что у всех иностранцев отсутствуют специальные разрешения на пересечение админграницы, а попали они на временно оккупированную территорию АР Крым через закрытые пункты пропуска", - сказано в сообщении.



Отмечается, что среди нарушителей 15 граждан Узбекистана, 10 граждан Азербайджана, гражданин Армении и гражданин Таджикистана.



"Пограничники, согласно действующему законодательству, приняли решение о непропуске нарушителей через админграницу и запрете въезд в Украину сроком на 3 года", - сказано в сообщении.



Пограничники сообщаются, что в целом с начала ноября 2016 пограничники на админгранице запретили въезд 170 иностранцам, нарушившим порядок въезда на территорию оккупированного Крыма.



Украинская правда