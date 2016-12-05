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Украинские пограничники не пустили из Крыма 27 иностранцев

Понедельник, 5 декабря 2016, 12:45

В течение суток украинские пограничники в пункте въезда-выезда "Чонгар" не пропустили 27 иностранцев, которые перед этим незаконно побывали в оккупированном Крыму.

Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы в понедельник.

"Во время мероприятий пограничного контроля сотрудники Госпогранслужбы установили, что у всех иностранцев отсутствуют специальные разрешения на пересечение админграницы, а попали они на временно оккупированную территорию АР Крым через закрытые пункты пропуска", - сказано в сообщении.

Отмечается, что среди нарушителей 15 граждан Узбекистана, 10 граждан Азербайджана, гражданин Армении и гражданин Таджикистана.

"Пограничники, согласно действующему законодательству, приняли решение о непропуске нарушителей через админграницу и запрете въезд в Украину сроком на 3 года", - сказано в сообщении.

Пограничники сообщаются, что в целом с начала ноября 2016 пограничники на админгранице запретили въезд 170 иностранцам, нарушившим порядок въезда на территорию оккупированного Крыма.

Украинская правда

Темы: Крыманнексияграница
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