На выборах президента Узбекистана победил представитель власти

Исполняющий обязанности президента Узбекистана, премьер-министр Шавкат Мирзиёев одержал победу на выборах главы государства, набрав 88,61% голосов.

Об этом заявил глава Центризбиркома республики Мирза-Улугбек Абдусаломов, сообщает "Интерфакс".

"За Мирзиёева отдали свои голоса 15 млн 906 тыс. 724 человек, или 88,61% избирателей из числа принявших участие в голосовании", – сказал он на брифинге в понедельник.

В соответствии со статьей 35 закона "О выборах президента Республики Узбекистан", это дает право считать Мирзиёева избранным главой государства.

Мирзиёев был выдвинут кандидатом в президенты Движением предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократической партией Узбекистана.

Внеочередные выборы в Узбекистане проводятся в связи с кончиной президента Ислама Каримова 2 сентября на 79-м году жизни после перенесенного инсульта.

По предварительным данным ЦИК, на выборах проголосовали более 17 млн 941 тыс. человек, что составляет 87,83% от общего количества избирателей.

В свою очередь представители наблюдательной миссии ОБСЕ раскритиковали выборы, заявив, что не были обеспечены условия для полностью свободного и прозрачного процесса, сообщает Reuters.

"Доминирующее положение государственных органов и ограничения основных свобод подрывали политический плюрализм и привели к кампании, лишенные подлинной конкуренции", – сказал представитель миссии.

Он добавил, что это показало необходимость всеобъемлющих реформ.