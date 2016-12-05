НАЗК снова зовет Лещенко знакомиться с протоколом по квартире

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции повторно приглашает депутата от БПП Сергея Лещенко для ознакомления с протоколом проверки законности покупки им квартиры.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, Лещенко ждали в понедельник, однако его адвокат пояснил, что депутат не может появиться из-за судебного заседания по иску министра внутренних дел Арсена Авакова, а также из-за допроса в Генпрокуратуре в качестве свидетеля в рамках уголовного производства.

"Официальным письмом представителю господина С. Лещенко было сообщено, что в течение дня сегодня и завтра 6 декабря с 9 часов утра народного депутата ожидают в НАЗК лично", – добавили в НАЗК.

Ведомство напоминает, что завершило проверку в отношении Лещенко о наличии признаков нарушения, предусмотренного ст. 172-5 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Процедуру ознакомления с протоколом об административном правонарушении было начато 30 ноября.

Как известно, в четверг НАПК распространило сообщение о том, что Лещенко незаконно получил скидку в размере свыше 1,8 млн гривен, которую там назвали незаконным подарком. Там также заявили, что за такое нарушение предусмотрен штраф и конфискация этого подарка.

В ответ Лещенко назвал это заявление лживым.

В начале сентября разгорелся скандал из-за приобретения Сергеем Лещенко квартиры площадью 192 кв м. в новостройке на улице Франко в центре Киева.

Лещенко объяснил, что цена за квадратный метр там составляла 1500 долларов, а все его действия по поводу приобретения прозрачны.

По словам депутата, а ранее журналиста, часть средств на приобретение квартиры он занял у основателя "Украинской правды" Алены Притули "сроком на 10 лет", остальное – это его сбережения и деньги его любимой женщины, ди-джея Анастасии Топольськой.

Лещенко сам призвал Национальное антикоррупционное бюро и Национальное агентство по предотвращению коррупции проверить покупку им квартиры в центре Киева. Того же требовали фракции "Народный фронт" и Радикальной партии Олега Ляшко.

19 сентября руководитель НАБУ Артем Сытник заявил, что в приобретении квартиры Сергеем Лещенко есть признаки административного правонарушения из-за взятия беспроцентного займа у Алены Притулы.

27 октября Генпрокуратура начала досудебное расследование по уголовному производству по подозрению в незаконном обогащении в отношении Лещенко "по результату рассмотрения обращения народного депутата Павла Пинзеника".

Олег Шанковский, УП