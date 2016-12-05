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Москаль все же пришел на допрос в ГПУ по делу Майдана

Понедельник, 5 декабря 2016, 15:34

Глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль дал показания в Генеральной прокуратуре по делу о преступлениях против активистов Майдана.

Об этом он заявил журналистам после допроса, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я сразу сказал все, что знал. Были какие-то вопросы наводящие, уточняющие… Некоторую информацию я узнал от них. Они спрашивали, вы знали такое, я говорю: честно, не знал… Насколько они продвинулись, я совершенно не могу сказать", – рассказал он.

По его словам, следователи спрашивали его о событиях 18, 19 и 20 февраля 2014 года.

Москаль отметил, что пришел на допрос, чтобы не говорили, что из-за него не могут передать дело в суд или из-за него следствие застопорилось.

Как известно, 19 ноября начальник департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк сообщил, что есть ряд лиц, которые не являются на допрос в Генпрокуратуру.

"К нам уже длительное время не появляется по вызовам Москаль Геннадий Геннадиевич. Мы неоднократно приглашали его… Надеемся, что по последней повестке он все-таки придет и даст показания", – сказал Горбатюк.

"Украинская правда" в Threads

Темы: МоскальМайдан
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