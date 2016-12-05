Порошенко приехал в АТО за 500 метров от боевиков
Понедельник, 5 декабря 2016, 16:41
Президент Петр Порошенко проинспектировал опорный пункт на передовой, в 1 км от Горловки, которую контролируют боевики.
Об этом сообщает сайт президента.
Порошенко поздравил военных с 25-й годовщиной ВСУ. Он заявил, что гордится тем, "что за эти 2,5 года мы создали такие Вооруженные Силы, которые являются сильнейшими в Европе".
Президент отметил, что народ сегодня доверяет украинской армии так же, как и церкви.
Он также поздравил волонтеров с Днем волонтера и вручил награды.
Как пишет на своей странице в Facebook советники президента Юрий Бирюков, до опорного пункта боевиков было 500 метров.
Как известно, в понедельник президент Петр Порошенко запустил работу телевышки на Карачуне.
Украинская правда