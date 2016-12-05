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ГПУ просит отстранить судью Емельянова от должности

Понедельник, 5 декабря 2016, 16:44

Генпрокуратура просит Высший совет юстиции отстранить от должности подозреваемого в незаконном распределении дел судью Высшего хозяйственного суда Артура Емельянова.

Об этом говорится в повестке заседания ВСЮ на 6 декабря, передают Українські Новини.

Указано, что на заседании во вторник Высший совет юстиции намерен рассмотреть ходатайство заместителя генерального прокурора Юрия Столярчука об отстранении от должности судьи Высшего хозсуда Емельянова.

Как сообщали Українські Новини, 18 октября Генпрокуратура сообщила о подозрении бывшему председателю Высшего хозяйственного суда Виктору Татькову и бывшему заместителю председателя суда Артуру Емельянову в незаконном вмешательстве в автоматизированную систему распределения дел.

27 октября суд избрал меру пресечения Емельянову в виде залога 1,5 млн гривен и обязал сдать загранпаспорт.

Темы: Генпрокуратура
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