Экс-руководителя миграционной службы в Львовской области посадили на 5 лет

Бывшего начальника Главного управления миграционной службы во Львовской области и его первого заместителя приговорили к 5 годам лишения свободы за вымогательство и получение взятки в подчиненного.

Об этом в понедельник сообщает прокуратура Львовской области.

Указывается, что Галицкий райсуд Львова признал виновными и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций на срок 3 года и конфискацией имущества.

Оба "требовали и получили от подчиненного работника неправомерную выгоду в сумме 2000 долларов США и 4000 грн, за что обещали не создавать препятствий в служебной деятельности" подчиненного.

Отмечается, что обвинительный акт в указанном уголовном производстве еще в 2014 году было направлено в суд.

Украинская правда