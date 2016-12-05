Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Экс-руководителя миграционной службы в Львовской области посадили на 5 лет

Понедельник, 5 декабря 2016, 17:06

Бывшего начальника Главного управления миграционной службы во Львовской области и его первого заместителя приговорили к 5 годам лишения свободы за вымогательство и получение взятки в подчиненного.

Об этом в понедельник сообщает прокуратура Львовской области.

Указывается, что Галицкий райсуд Львова признал виновными и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций на срок 3 года и конфискацией имущества.

Оба "требовали и получили от подчиненного работника неправомерную выгоду в сумме 2000 долларов США и 4000 грн, за что обещали не создавать препятствий в служебной деятельности" подчиненного.

Отмечается, что обвинительный акт в указанном уголовном производстве еще в 2014 году было направлено в суд.

Украинская правда

Темы: Львовсудтюрьма
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
Львов
Во Львове из-под завалов дома достали живого кота, пролежавшего там 11 дней
"Нам нужно выжить", – повторял мальчик. Истории уцелевших после ракетного удара во Львове
Во Львове молния попала в трансформаторы: могут быть перебои со светом
Последние новости
01:42
В Одессе прогремели взрывы
01:36
На востоке страны объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВоздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
Все новости...
Реклама: