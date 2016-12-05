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В СБУ говорят, что приносили повестку по просьбе Генпрокуратуры

Понедельник, 5 декабря 2016, 20:21

В Службе безопасности Украины заявляют, что принесли повестку на допрос руководителю "Украинской правды" Алене Притуле по поручению Генпрокуратуры.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"Сотрудники Службы безопасности Украины, в рамках статей 41, 111 Уголовно-процессуального кодекса, выполнили отдельное поручение Главного следственного управления ГПУ о вызове на допрос ряда свидетелей по делу, которое расследует прокуратура", - отметила она.

Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ приходили в редакцию Украинской правды, чтобы вручить повестку на допрос руководителю "Украинской правды" Алене Притуле по делу о квартире нардепа Сергея Лещенко.

Украинская правда

Темы: СБУГенпрокуратура
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