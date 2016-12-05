Порошенко говорил на фракции о "пленках Онищенко"

На заседании фракции БПП президент Петр Порошенко отреагировал на обвинения нардепа Александра Онищенко.

Об этом рассказали некоторые члены фракции БПП.

"Президент сказал, что никаких пленок нет и быть не может априори. Это такая линия защиты", - заявил Игорь Грынив.

"Он ответил: "Есть пленки - давай пленки. Есть фамилии - называй". Ничего нет, поэтому это пустые разговоры", - отметил Алексей Гончаренко.

"Президент сказал то, что уже официально говорилось, то есть это ложь", - отметил другой депутат, попросивший не упоминать его имени.

Кроме Порошенко, на фракции также присутствовали премьер-министр Владимир Гройсман и министр финансов Александр Данилюк.

Основная тема заседания была посвящена законопроектам о принятии государственного бюджета.

Ранее сообщалось, что народный депутат Александр Онищенко обладает четырьмя кейсами записей с материалами, которые компрометируют президента Петра Порошенко и его окружение.

Роман Кравец, УП