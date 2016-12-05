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На событие с Порошенко не пустили журналистов, обвинив в преступлениях

Понедельник, 5 декабря 2016, 22:33

Некоторых представителей средств массовой информации не пропустили на торжественное открытие телевышки на Карачуне под Славянском, обвинив их в ряде уголовных правонарушений.

Об этом сообщил журналист "Общественного ТВ Донбасса" (ОТВД).

Журналистов централизованно привезли на Карачун из Краматорска.

По прибытию всех журналистов проверили на наличие опасных предметов, документы, а после провели обыск с собакой.

По окончанию обысков и проверки в базе данных неизвестный мужчина попросил четверых журналистов вернуться в автобус, запретив таким образом посещать мероприятие.

Среди них оказались корреспонденты "Эспрессо", журналиста телеканала "До ТеБе", журналисты из местного издания, а также оператор ОТВД.

Как передает оператор ОТВД, им пояснили, что не пропускаютна открытие телевышки, так как их имена якобы внесены в базу данных лиц, разыскиваемых в связи с нарушением законодательства.

Трех из четырех задержанных обвинили в мошенничестве с кредитными картами, незаконном хранении оружия и участии в круглом столе с боевиком Игорем Гиркиным. Четвертому журналисту не назвали причину задержания.

В автобусе представители СМИ пробыли 4 часа.

При этом, после окончания мероприятия и того, как гору Карачун покинул президент Петр Порошенко, задержанных журналистов вместе с остальными представителями СМИ увезли обратно в Краматорск, так ничего и не пояснив.

Официальных обвинений предъявлено не было, журналисты были отпущены после приезда в Краматорск.

В редакции телеканала "До ТеБе" заявили, что их журналист Павел Палагута был аккредитирован на событие.

"Филиал Национальной телекомпании Украины "Донецкая региональная дирекция" выражает озабоченность в связи с этим фактом и считает недопустимым избирательность в допущении журналистов на открытые официальные мероприятия с участием Гаранта Конституции Украины", - сказано в заявлении.

Темы: ПорошенкоСМИ
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