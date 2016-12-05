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В Одессе сожгли автомобиль местного депутата от Оппоблока

Понедельник, 5 декабря 2016, 23:42

В Одессе на закрытой автостоянке неизвестные лица сожгли автомобиль руководителя Приморской районной парторганизации Оппозиционного блока уверены, депутата Одесского городского совета Богдана Гиганова.

Об этом сообщила пресс-служба партии.

В Одесской региональной организации Оппозиционного блока уверены, что это преступление совершено исключительно по политическим мотивам и связано с тем, что члены команды Оппозиционного блока, как утверждается в сообщении, открыто и обоснованно критикуют мэра Одессы Геннадия Труханова.     

 

По факту поджога и уничтожения личного имущества возбуждено уголовное дело.

В то же время одесское издание "Думская" обратило внимание, что в декларации о доходах, которую Гиганов подал во время выборов 2014 года, никаких машин ни за ним, ни за членами его семьи не числится.

Темы: ОдессаОппозиционный блок
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