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Байден будет баллотироваться в президенты США в 2020 году

Вторник, 6 декабря 2016, 06:16

Вице-президент Джо Байден заявил о своем намерении баллотироваться на пост главы Белого дома в 2020 году.

Об этом он заявил во время беседы с журналистами в Сенате, пишет The Guardian.

На вопрос, примет ли он участие в гонках, Байден сказал, что будет в 2020 году - на должность президента.

На вопрос, не шутит ли он, он сказал, что не имеет обязательств не баллотироваться.

"Я давно понял, что судьба вмешивается странным образом", - сказал Байден.

Байден в 2015 году мог стать соперником Хилари Клинтон в борьбе за выдвижение от Демократической партии США, но отказлся от участия в связи со смертью сына. До этого он баллотировался в президенты в 1988 и 2008 годах, но оба раза досрочно снимал свою кандидатуру.

Темы: США
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