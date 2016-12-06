АТО: 26 обстрелов, усилились атаки на Луганском направлении

За прошедшие сутки до 18.00 враг совершил 9 обстрелов, а до 24.00 часов - еще 17, применяя преимущественно 120 миллиметровые минометы.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Враг сконцентрировал атаки преимущественно на Мариупольском и Донецком напрямках. В частности, из минометов, гранатометов и вооружения БМП оккупанты обстреляли Широкино, Красногоровку и Водяное.

Из минометов противник вел огонь по Луганскому, а из крупнокалиберных пулеметов - по Опытному.

После 18 часов оккупанты начали обстрелы позиций ВСУ преимущественно из 120 миллиметровых минометов на Луганском направлении. Под огонь попали Балка Кошарная и - трижды подряд - Крымское. Из гранатометов обстреляли Троицкое и Станицу Луганскую.

На Мариупольском направлении - из минометов, гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреляли Широкино, Талаковку, Павлополь, Новомихайловку, Тарамчук. Из вооружения БМП - Водяное.

На Донецком - из гранатометов и стрелкового оружия обстреливали Авдеевку и Зайцево.