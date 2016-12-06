Медведчук утверждает, что его хотят убить

В движении "Украинский выбор" заявляют, что Печерский районный суд Киева обязал Нацполицию внести в Единый реестр досудебных расследований сообщение о возможной подготовке убийства лидера движения кума Владимира Путина Виктора Медведчука.

Об этом идет речь в сообщении, размещенном на официальном сайте движения.

По словам заместителя председателя общественного движения "Украинский выбор" народного депутата Василия Нимченко, фигурантами дела о якобы подготовке убийства Медведчука являются, Андрей Левус, Сергей Высоцкий, Николай Княжицкий.

Согласно заявлению, 22 февраля 2016 года Медведчуку поступило сообщение о том, что 18 февраля 2016 года в Доме офицеров состоялось закрытое совещание руководителей различных организаций, в том числе руководителей "боевого крыла Майдана" и тербатальонов на котором якобы Левус, Высоцкий и Княжицкий "настаивали на немедленной физической ликвидации В. В. Медведчука как представляющего угрозу для национально-демократической Украины".

"Человек, предупредивший Виктора Медведчука об опасности и готовящемся убийстве, сделал это из чувства благодарности за освобождение из плена близких ему людей, что служит подтверждением достоверности данной информации", – заявляют у Медведчука.

В политисиле утверждают, что начиная с января 2014 года "радикальные группы совершили четыре вооруженных нападения на офис общественного движения "Украинский выбор" а также нападения на дом Медведчука и поджог его дома".

"Вышеизложенные обстоятельства и события в их совокупности дают основания считать реальной угрозу совершения преступления, которое может квалифицироваться по части первой статьи 14, части второй статьи 115 УК Украины, а именно ― подготовка умышленного убийства по предварительному сговору группой лиц", – резюмируется в сообщении.

Экс-заместитель председателя Службы безопасности Украины, народный депутат Андрей Левус прокомментировал подобные обвинения в своем Facebook

"Разочарую Медведчука – о такую гадину руки жалко пачкать. Хочу просто посадить и желательно в камеру к батальону "Торнадо". С другой стороны хочу напомнить Медведчуку, что все мысли материальны и здесь не угадаешь, как сработает карма", – пишет он.

"Поэтому не гневите Вселенную, покайтесь перед людьми, приходите с признанием своих преступлений в прокуратуру, тогда и карма будет очищена, и "Торнадо" довольно", – заявил Левус.

Народный депутат Николай Княжицкий тоже отреагировал на заявление "Украинского выбора".



"Конечно, это полный бред и идиотизм. Как сказал один знакомый "разве что своими заявлениями до инфаркта доведете")))", - написал он в Facebook.

Журналист и депутат Сергей Высоцкий также с юмором отнесся к подобным обвинениям:

"О! Медведчук утверждает что я совместно с Андрей Левус и Микола Княжицький планировал его убийство. Сергей "Лакки Лучано" Высоцкий. Красиво!", – написал он в соцсети.

Украинская правда