СБУ объяснила, почему не пустила журналистов на событие с Порошенко

Служба безопасности объясняет недопуск журналистов на мероприятие во время открытия башни на горе Карачун с участием президента Украины особенностью работы "в полевых условиях".



Соответствующее объяснение и извинения за возможную переоценку сотрудниками уровня угроз разместила в своем Facebook 6 декабря пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"Подчеркну, что в районе проведения антитеррористической операции СБУ и другие правоохранительные органы крайне придирчиво относятся к мерам безопасности, особенно во время событий с участием руководства государства", – написала она.



По словам Гитлянской, представители СМИ, которым был ограничен доступ на событие, по имеющейся информации, являются фигурантами уголовных производств, в том числе за незаконное хранение оружия или не предоставили правоохранителям документы, подтверждающие их личности.



"Возможности оперативно выяснить детали ситуации в "полевых" условиях не было, поэтому для обеспечения безопасности мероприятия им был ограничен доступ на событие", – указывает пресс-секретарь СБУ.



Гитлянская отметила, что решение принималось исключительно в отношении отдельных лиц, а не медиа, от которых они подали заявки.



"Все аккредитованные СМИ имели беспрепятственную возможность для освещения мероприятия", – утверждает она.



Гитлянская отмечает, что законодательство предоставляет право правоохранителям ограничивать доступ к объектам, где происходят охранные мероприятия, при наличии оснований для этого. Поэтому в целях безопасности было принято соответствующее решение.



Она заверила, что "Служба безопасности Украины делает все возможное для обеспечения беспрепятственной работы журналистов, несмотря на сложную ситуацию в стране".



Также обещано, что руководство СБУ тщательно проверит целесообразность действий сотрудников, которые не пустили журналистов на мероприятие.



5 декабря стало известно, что некоторых представителей средств массовой информации не пропустили на торжественное открытие телебашни на Карачуне под Славянском, обвинив их в ряде уголовных преступлений.