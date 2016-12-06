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СБУ объяснила, почему не пустила журналистов на событие с Порошенко

Вторник, 6 декабря 2016, 09:33

Служба безопасности объясняет недопуск журналистов на мероприятие во время открытия башни на горе Карачун с участием президента Украины особенностью работы "в полевых условиях".

Соответствующее объяснение и извинения за возможную переоценку сотрудниками уровня угроз разместила в своем Facebook 6 декабря пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
"Подчеркну, что в районе проведения антитеррористической операции СБУ и другие правоохранительные органы крайне придирчиво относятся к мерам безопасности, особенно во время событий с участием руководства государства", – написала она.

По словам Гитлянской, представители СМИ, которым был ограничен доступ на событие, по имеющейся информации, являются фигурантами уголовных производств, в том числе за незаконное хранение оружия или не предоставили правоохранителям документы, подтверждающие их личности.

"Возможности оперативно выяснить детали ситуации в  "полевых" условиях не было, поэтому для обеспечения безопасности мероприятия им был ограничен доступ на событие", – указывает пресс-секретарь СБУ.

Гитлянская отметила, что решение принималось исключительно в отношении отдельных лиц, а не медиа, от которых они подали заявки.

"Все аккредитованные СМИ имели беспрепятственную возможность для освещения мероприятия", – утверждает она.

Гитлянская отмечает, что законодательство предоставляет право правоохранителям ограничивать доступ к объектам, где происходят охранные мероприятия, при наличии оснований для этого. Поэтому в целях безопасности было принято соответствующее решение.

Она заверила, что "Служба безопасности Украины делает все возможное для обеспечения беспрепятственной работы журналистов, несмотря на сложную ситуацию в стране".

Также обещано, что руководство СБУ тщательно проверит целесообразность действий сотрудников, которые не пустили журналистов на мероприятие.

5 декабря стало известно, что некоторых представителей средств массовой информации не пропустили на торжественное открытие телебашни на Карачуне под Славянском, обвинив их в ряде уголовных преступлений.

Темы: СМИПорошенкоСБУ
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