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НАПК не нашла нарушений в действиях собственного чиновника

Вторник, 6 декабря 2016, 10:33

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проверило сообщения о совмещении должностей заместителем главы ведомства Русланом Радецким и установило, что такого совмещения не было.

Об этом говорится в сообщении НАПК.

Ведомство напомнило, что Радецкого обвиняли в том, что он не остановил право на занятие адвокатской деятельностью, о чем свидетельствует информация в Едином реестре адвокатов Украины на сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Однако НАПК установило, что Радецкий подал соответствующее заявление на имя председателя Совета адвокатов Киева еще 18 сентября 2014 года и в тот же день его право заниматься адвокатской деятельностью было приостановлено.

Об этом свидетельствует выдержка из Единого реестра адвокатов Украины.

Наличие противоположной информации на сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины объяснили техническими причинами.

"Таким образом, в действиях заместителя председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Радецкого Г.С. Национальное агентство не выявило нарушения ограничения относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности", – подытожили в НАПК.

Украинская правда

Темы: НАПК
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