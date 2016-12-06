Под Радой "пенсионеры МВД" перекрыли Грушевского
Вторник, 6 декабря 2016, 10:32
Под Верховной Радой митингуют люди, которые называются пенсионерами МВД, участниками боевых действий и представителями организаций чернобыльцев.
Об этом сообщают журналисты "Украинской правды".
Мужчины старшего вида, которые представились бывшими работниками МВД, перекрыли улицу Грушевского и переходят на площадь напротив парламента.
Мужчины требуют поднять им пенсии.
Кроме этого митинга, на площади перед Верховной Радой также собрались недовольные чернобыльцы.
Роман Романюк, Роман Кравец, УП