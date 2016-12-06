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Под Радой "пенсионеры МВД" перекрыли Грушевского

Вторник, 6 декабря 2016, 10:32

Под Верховной Радой митингуют люди, которые называются пенсионерами МВД, участниками боевых действий и представителями организаций чернобыльцев.

Об этом сообщают журналисты "Украинской правды".

 

Мужчины старшего вида, которые представились бывшими работниками МВД, перекрыли улицу Грушевского и переходят на площадь напротив парламента.

 

Мужчины требуют поднять им пенсии.

 

Кроме этого митинга, на площади перед Верховной Радой также собрались недовольные чернобыльцы.

 

Роман Романюк, Роман Кравец, УП

Темы: Верховная РадаакциимитингипенсииМВД
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