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В НАБУ проверяют компромат Онищенко, но дело возбудить не могут

Вторник, 6 декабря 2016, 10:39
В НАБУ проверяют компромат Онищенко, но дело возбудить не могут

НАБУ проверяет информацию, опубликованную депутатом Александром Онищенко о подкупе депутатов, но в Единый реестр расследований дело не занесено.

Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе НАБУ.

"Опубликованная в СМИ информация народного депутата Александра Онищенко о так называемой купле-продаже голосов парламентариев во время голосования в Верховной Раде изучается Национальным антикоррупционным бюро Украины", - отметили она.

"Подчеркиваем, любые громкие заявления, которые не подкреплены фактами, не могут быть основанием для внесения сведений в Единый реестр государственных расследований", - подчеркнули в НАБУ.

В то же время Антикоррупционное агентство призывает Александра Онищенко уточнить, кому, когда и при каких обстоятельствах предлагались деньги.

"А также при наличии предоставить документальные подтверждения своих слов о подкупе депутатов отдельными государственными служащими для того, чтобы иметь возможность принять решение о дальнейших процессуальных действиях", - уточнили в НАБУ.

На уточняющий вопрос, что именно может быть подтверждением, в пресс-службе НАБУ объяснили, что "должны быть конкретные факты: кто, когда, кому, сколько, при каких обстоятельствах и т.п.".

"Что может быть доказательством, определено в УПК ст. 84-90", - добавили в пресс-службе.

В то же время в НАБУ не ответили на вопрос о том, что Онищенко якобы предлагал им передать подтверждение его заявлений.

Как известно, ранее Онищенко заявлял УП, что его адвокаты трижды направляли в НАБУ запросы о встрече по этому вопросу. "Они не хотят. За последний месяц трижды обращались с официальными письмами. Мы получали ответа. Они не хотят встречаться в Лондоне, предлагают Варшаву", - рассказывал Онищенко.

Оксана Коваленко, УП

Темы: ОнищенкоНАБУ
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