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НАПК составило лишь 5 протоколов из-за неподачи партиями отчетов

Вторник, 6 декабря 2016, 11:33

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции составило только 5 протоколов об административных правонарушениях в связи с неподачей партиями отчетов о финансах и имуществе за третий квартал 2016 года.

Об этом сказал эксперт Центра политико-правовых реформ Дмитрий Калмыков на пресс-конференции во вторник, сообщает "Интерфакс-Украина".

Он рассказал, что за I квартал 2016 года отчеты не подали 150 партий, однако НАПК решило не составлять административные протоколы ввиду ограниченности времени на подачу отчетов.

За II квартал 2016 года 149 партий не подали финансовые отчеты, и НАПК также не составляло протоколы об административном нарушении.

По словам эксперта, за III квартал 2016 года "120 партий не подали отчеты" – и НАПК решило составить протоколы и составило 5 протоколов, 1 из них направили в суд.

По мнению Калмыкова, такое выборочное составление протоколов об административных нарушениях вызывает вопросы, поскольку нарушили законодательство все 120 партий.

Эксперт считает, что в виду практического отсутствия наказания партии не имеют стимула к выполнению закона и подаче отчетов.

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Темы: партииНАПК
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