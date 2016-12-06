Рада разрешила военным разрывать контракты во время АТО

Верховная Рада разрешила военнослужащим разрывать контракты во время антитеррористической операции или особого периода.

За законопроект № 5337 на заседании во вторник проголосовали 239 нардепов.

Согласно документу, право на освобождение от военной службы приобретают военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, действие которого было продлено сверх установленных сроков на период до объявления демобилизации и выслуживших не менее 18 месяцев с даты продления действия контракта (те, кто заключили контракт в мирное время).

Также – военнослужащие, заключившие контракт на срок до окончания особого периода или до объявления решения о демобилизации и отслужили не менее 24 месяцев военной службы (те, кто заключили контракт в особый период).

Такие лица могут по желанию продолжать военную службу по новому контракту.

В то же время, согласно поправке принятой с голоса, на разработку порядка увольнения военнослужащих отводится 1 год.

"Освобождение таких военнослужащих с военной службы осуществляется в сроки и в объемах, определенных центральными органами исполнительной власти, которые в соответствии с законом осуществляют руководство военными формированиями, не позднее одного года со дня вступления в силу этого закона", – сказано в законе.

Как известно, Верховная Рада 12 июля позволила военнослужащим ВСУ, которые проходят службу на контрактной основе во время действия в стране особого периода, по окончании срока действия контракта уволиться из армии, перезаключить или досрочно расторгнуть его.

Президент Петр Порошенко ветировал данный закон.



Валентина Романенко, УП