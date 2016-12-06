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В Нацполиции возьмутся за проверку покушения на Медведчука

Вторник, 6 декабря 2016, 12:32

В Нацполиции заявляют, что внесут в Единый реестр досудебных расследований заявление о подготовке покушения на главу "Украинского выбора" кума Путина - Виктора Медведчука.

Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало, комментируя заявления "Украинского выбора".

"Мы будем выполнять решение Печерского райсуда. Сведения будут внесены в ЕРДР и, конечно, будет проведена проверка", - сказал он.

Тракало добавил, что этим должен заниматься орган досудебного расследования Нацполиции.

На уточняющий вопрос, будут ли опрошены, указанные в заявлении депутата, он сказал: "Будут осуществлены все мероприятия, которые предусмотрены в соответствии с законодательством".

Как известно, ранее в Украинском выборе заявили, что Печерский райсуд Киева обязал Нацполицию внести в Единый реестр досудебных расследований сообщение о возможной подготовке убийства Медведчука.

Согласно заявлению, 22 февраля 2016 Медведчуку поступило сообщение о том, что 18 февраля 2016 года в Доме офицеров состоялось закрытое совещание руководителей различных организаций, в том числе руководителей "боевого крыла Майдана" и тербатальонов, на котором якобы Левус, Высоцкий и Княжицкий "настаивали на немедленной физической ликвидации В. В. Медведчука, который представляет угрозу для национально-демократической Украины".

Указанные депутаты опровергают его заявления.

Оксана Коваленко, УП

Темы: Медведчук
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