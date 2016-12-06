Кулеба вежливо объяснил, что Лавров врет

Глава МИД РФ говорит неправду, когда утверждает, что международным правозащитникам не препятствуют приехать в Крым и посмотреть на ситуацию с правами человека.

Об этом на своей странице в Facebook написал постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

"Сергей Викторович Лавров в присутствии Генерального секретаря Совета Европы Торбйорна Ягланда сознательно ввел в заблуждение присутствующих на пресс-конференции журналистов и их аудитории, профессионально и полностью исказив реальность, поскольку главе МИД РФ хорошо известно, что его подчиненные на всех площадках последовательно и решительно блокируют любые попытки уполномоченных международных мониторинговых правозащитных механизмов попасть к оккупированного Крыма", - отметил Кулеба.

По словам Кулебы, Россия хочет, чтобы Крым мониторили только особые "искренние" специалисты, готовые не акцентировать внимание на такой мелочи как оккупация, и не смотреть туда, куда смотреть запрещено искренними сотрудниками ФСБ".

Как известно, во вторник, 6 декабря, Сергей Лавров заявил, что не существует никаких препятствий для тех, кто хочет приехать в Крым и изучить ситуацию с соблюдением прав человека на полуострове.

Украинская правда