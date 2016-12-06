Водители ВР "отмывают" тысячи гривен на машине Геращенко

Руководитель транспортного отдела Верховной Рады сообщил, что служебная машина первого вице-спикера Ирины Геращенко интенсивно используется, даже когда ее нет в стране.



Об этом в Facebook во вторник написала Геращенко.



Она сообщила, что получила отчет от руководителя транспортного отдела ВР о работе закрепленного за ней автомобиля и была шокирована.



"Согласно справке, машина в день "наматывает" не менее 120 км, в том числе в дни моих еженедельных командировок в Минск!", - Написала она, отметив перед этим, что пользуется служебным автомобилем исключительно в служебных целях: "на работу, на мероприятия, в аэропорт".



"В августе, когда я имела официальный отпуск и отсутствовала в Киеве, согласно этой справки, машина намотала 4229 км (это при том, что я работала только в день встречи президента с мамами пленных и потом уже с 23 августа). В сентябре, когда у меня было много командировок и я не видела детей неделями, машина намотала 5000 км", - сообщила она.



Геращенко сообщила, что написала официальное требование главе ВР создать комиссию и "разобраться с этим позором".



"Также я обращаюсь к лидерам парламентских фракций немедленно назначить руководителя Аппарата ВР, это недопустимо, что парламент не имеет руководителя аппарата, который обязан прозрачно организовывать работу ВР. Именно этот человек должен разбираться с бюджетом парламента и отчитываться перед обществом и депутатами за каждую потраченную копейку", - написала она.



Украинская правда