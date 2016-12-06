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Новинский говорит, что ГПУ превратилась в НКВД

Вторник, 6 декабря 2016, 15:56

Депутат от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский считает, что дело против него является политическим преследованием, а Генпрокуратура расследует его незаконно.

Об этом он заявил после заседания регламентного комитета, который отказался поддержать представление ГПУ на снятие неприкосновенности с Новинского.

"У нас ГПУ превратилась в НКВД. Дело против меня – это политическое преследование и экономическое рейдерство", – сказал он.

Новинский заверил, что знает, кто заказал дело против него, но пока не будет называть имя.

"Я спокойно отнесусь к решению комитета. Я приму любое решение сессионного зала. Я никогда не прятался за неприкосновенностью. Сейчас все отдано на усмотрение (спикера Рады Андрея Парубия", – добавил он.

Новинский считает, что это решение не должно быть внесено в Раду уже во вторник.

"Если этот вопрос появится в зале уже сегодня, то это будет как-то смешно. Его же надо получить от комитета, ознакомиться. Если "Самопоич" хочет требовать этого голосования уже во вторник, то они могут требовать, что угодно. У них там масса дел против их руководства в Львовской области. Теперь они выслуживаются перед ГПУ", – сказал он.

Он заверил, что не будет убегать из страны.

"Я в Украине и буду оставаться в Украине. Я могу по делам вылетать за границу, но буду сообщать об этом руководству Рады. То, что говорил здесь генеральный прокурор – это сказки Андерсена", – отметил он.

Также Новинский заявил, что "генпрокурор позволил себе грубую и недопустимую брань" относительно его защитника Олега Татарова и сейчас по этому поводу готовится судебный иск о защите чести и достоинства адвоката.

"Если не добьемся правды в Украине, то пойдем в европейские суды", – добавил он.

Как известно, во время заседания регламентного комитета Луценко заявил, что Татаров не должен защищать Новинского, поскольку служил на руководящих должностях в МВД. Это стало причиной ссоры между Луценко и Новинским.

Регламентный комитет решил, что ГПУ не предоставиладостаточного количества доказательств для снятия неприкосновенности с Новинского.

Луценко все же надеется, что Рада поддержит снятие неприкосновенности с Новинского.

Новинский, в частности, обвиняется в содержании под стражей помощника покойного митрополита Владимира – архиепископа Драбинко с целью заставить Владимира отречься от престола.

Во вторник стало известно, что в этом деле также объявили подозрение Коряку, экс-президенту Виктору Януковичу и экс-главе МВД Виталию Захарченко.

О ходе заседания подробнее читайте в материале "Трагикомедия "Святые и грешники", или "Неприкосновенный Новинский".

Роман Романюк, Роман Кравец, Олег Шанковский, УП

Темы: НовинскийЛуценко
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