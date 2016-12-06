Боевики совершили во вторник 32 обстрела сил АТО

Боевики во вторник начали стрелять уже в 6.15, первой целю стала Авдеевка, по которой били из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как сообщает пресс-центр АТО, позже Авдеевку и Луганское обстреляли еще и из минометов калибра 82 миллиметра.

"На Луганском направлении из минометов, гранатометов и зенитных установок российско-оккупационные войска неоднократно вели огонь по Новозвановке и Новоалександровке. Со стрелкового оружия обстреляли Катериновку", - сказано в сообщении.

В то же время на Мариупольском направлении из 120 и 82-миллиметровых минометов противник вел огонь по Широкино, Чермалыку, Марьинке, Красногоровке, Талаковке, Водяном.

"Из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия - по Старогнатовке, Широкино, Гнутово и Павлополю. Из автоматических гранатометов оккупанты обстреляли КПВВ Марьинка", - сообщили в пресс-центре.

Всего, согласно информации, в течение дня зафиксировано 32 обстрела.

Украинская правда