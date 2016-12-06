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Избрали госсекретаря Министерства по оккупированным территориям

Вторник, 6 декабря 2016, 19:57

Конкурсная комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы избрала Сергея Злакомана государственным секретарем Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Соответствующее решение было принято на заседании комиссии во вторник.

На данный момент Злакоман является заместителем министра - руководителем аппарата Министерства по оккупированным территориям.

Также конкурсная комиссия избрала резервным кандидатом Олега Немчинова, который на протяжении года имеет право быть назначенным госсекретарем, если Злакоман откажется от должности либо произойдет форс-мажор.

Немчинов является председателем военно-гражданской администрации сел Коминтерново, Водяное и Заиченко Волновахского района Донецкой области.

Как известно, ранее Кабинет Министров объявил конкурсы на госсекретарей 18 министерств, а также госсекретаря правительства, первого заместителя госсекретаря и 4 замгоссекретарей.

До назначения госсекретарей их полномочия исполняют заместители министров - руководители аппаратов, но не дольше чем до 1 января 2017 года.

В декабре 2015 года Верховная Рада ввела институт госсекретарей.

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