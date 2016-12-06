Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В 5 областях и Киеве заболеваемость гриппом превысила эпидпорог

Вторник, 6 декабря 2016, 23:51

В пяти областях Украины и городе Киеве интенсивные показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ превысили эпидемические пороги.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За период с 28 ноября по 6 декабря гриппом и ОРВИ заболело 229448 человек, из них 69,5% - дети в возрасте до 17 лет.

Эпидпорог заболеваемости превышен в Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Луганской и Черновицкой областях, а также в столице.

Самый высокий показатель заболеваемости на 100 тыс населения зарегистрирован в Киевской области, самый низкий - в Закарпатской.

Сообщается, что за отчетную неделю темп прироста заболеваемости среди взрослых и детей до 17 лет вырос на 10,6% и 19,5% соответственно.

С начала эпидемического сезона против гриппа вакцинировано 45346 человек.

Темы: Минздрав
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
Минздрав
В Херсоне и на Николаевщине отобрали пробы почвы после затопления: первые результаты
"Или диалог, или нас всех посадят": как в Командовании медицинских сил не находится места для боевых медиков
В Минздраве прокомментировали слухи о вспышке холеры в районе Каховской ГЭС
Последние новости
01:42
В Одессе прогремели взрывы
01:36
На востоке страны объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВоздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
Все новости...
Реклама: