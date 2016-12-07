Выживший сотрудник госохраны рассказал о перестрелке в Княжичах

Водитель госохраны, который остался жив во время перестрелки в Княжичах 4 декабря, рассказал журналистам о произошедшем.

Об этом сообщает "Настоящее время".

По его словам, экипаж госохраны прибыл в Княжичи из-за сработавшей в одном из домов сигнализации. Помещение уже было вскрыто и по следам на снегу госохрана догнала двух мужчин.

"Я спросил у него, кто ты такой? А он мне: "Какая разница кто я такой". Я нащупал у него документы. Там вытащил из визитницы права на имя Рудько и пропуск в наш госпиталь МВД. Я сразу подумал, что человек просто хорошо знает сигнализацию и решил "подработать" так сказать на выходных. И все, Сергей (Орлов, один из погибших сотрудников госохраны) посадил его к нам в машину и там уже считанные секунды",- рассказал водитель.

Через несколько секунд к месту событий приехала "подмога задержанных" и без разбирательства они открыли огонь по автомобилю.

"Я не знаю, мы не успели ничего сказать. Они выскочили, три секунды, и начали стрелять. Я уж думал, он увидит, кто мы, и разберемся, а тут сразу пальба и все, еле успел убежать. Первыми стреляли работники КОРДа, первыми стреляли 100%. Это в двух метрах от меня происходило", - сообщил водитель.

Он также рассказал, что уже после перестрелки четверых сотрудников госохраны положили на землю и таки проверили документы.

"Проверяющий крикнул: "Мужики, это ГСО! А через пять-шесть секунд слышу от них: "Боже, что мы наделали? Мы полисменов расстреляли!", – добавил выживший сотрудник.

На вопрос журналистов, серьезно ли спецслужбы не разобрались, водитель заявил: "Понабрали придурков туда, за месяц спецподразделение из них сделали". На уточняющий вопрос, действительно ли это было спецподразделения, он сказал, что не знает.

В ночь на 4 декабря в Княжичах результате перестрелки погибли 5 правоохранителей во время спецоперации по задержанию группы вооруженных злоумышленников, подозреваемых в серии ограблений и разбойных нападений на киевлян и жителей Киевской области.

Расследование перестрелки, в результате которой погибли силовики, проводит прокуратура.